Ligue 1 : dans la douleur, l’OM retrouve enfin la victoire à Troyes !

L’Olympique de Marseille n’avait plus le droit à l’erreur pour ne pas plonger dans la crise pour de bon. Après quatre défaites consécutives en Ligue 1, les Phocéens se déplaçaient ce dimanche sur la pelouse de Troyes avec l’obligation de réagir dans une rencontre logiquement largement à leur portée. Avant-derniers du championnat avec seulement trois points, les hommes de Bruno Génésio affrontaient une formation troyenne également en difficulté, 16e avec quatre unités et battue lors de ses trois dernières rencontres. Pour tenter d’enrayer cette mauvaise série, le technicien marseillais avait notamment décidé de lancer deux jeunes joueurs dans le grand bain professionnel : Kelyann Bezahaf et Nouhoum Kamissoko, titularisés pour leur première apparition chez les professionnels. Amine Gouiri retrouvait également une place de titulaire à la pointe de l’attaque.

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Et dans un début de match quasiment équilibré, c’est Troyes qui se procurait la première grosse occasion. Sur un corner joué à deux, Adrien Monfray plaçait une tête lobée qui venait s’écraser sur la barre transversale de Jeffrey de Lange (7e). Marseille réagissait immédiatement avec une tentative enroulée d’Igor Paixão qui passait tout près du poteau (9e), avant qu’Emerson ne manque son centre après une mauvaise relance troyenne (11e). Les Aubois réclamaient ensuite un penalty pour une main d’Amine Harit, mais l’arbitre ne bronchait pas (17e). Malgré une possession largement favorable, les Phocéens peinaient à réellement déséquilibrer le bloc adverse. Il fallait attendre la 37e minute pour voir une nouvelle occasion dangereuse, avec une frappe d’Himad Abdelli repoussée sur sa ligne par Diop. Les deux formations regagnaient finalement les vestiaires dos à dos (0-0).

Amine Harit marque enfin

Mais au retour des vestiaires, l’OM parvenait enfin à faire la différence. Après une première tentative contrée de Paixão (48e), Emerson adressait un centre précis au second poteau pour Amine Harit, qui concluait d’une reprise de volée du droit malgré l’intervention de Beach (50e, 0-1). Une ouverture du score qui libérait les Marseillais, sans pour autant leur permettre de totalement maîtriser la rencontre. Au contraire. Troyes tentait immédiatement de réagir par une frappe de Mille (52e), tandis que Bruno Génésio décidait de faire entrer Neal Maupay et Keyliane Abdallah à la place de Gouiri et Harit (63e). Un peu plus tard, Kamissoko devait quitter ses partenaires en boitant (73e), après une première titularisation satisfaisante.

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Dans le dernier quart d’heure, Troyes poussait pour arracher l’égalisation. Mais les tentatives de Nkada (83e, 85e) ne trouvaient pas le cadre et Marseille parvenait finalement à conserver son court avantage en étant notamment sauvé par le poteau sur une frappe de Ripart (90e). Fébrile, les Marseillais subissaient les vagues et ont eu peur jusqu’au bout. Mais ils finissaient par sceller leur victoire grâce à un penalty transformé par Abdelli (90e+5). Un succès aussi précieux que laborieux pour les hommes de Bruno Génésio, qui mettent enfin un terme à leur série de quatre défaites consécutives. Grâce à cette victoire, l’OM remonte à la 13e place du championnat avec six points et se donne un peu d’air au classement. De son côté, Troyes enchaîne une quatrième défaite de rang et recule à la 17e place avec quatre unités.