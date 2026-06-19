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Versailles condamné pour le licenciement de Youssef Chibhi

Par Aurélien Macedo
1 min.
Youssef Chibhi avec Versailles @Maxppp

Sans club depuis le 7 novembre 2022, Youssef Chibhi (44 ans) avait été mis à pied par le FC Versailles, un club qu’il avait dirigé entre 2014 et 2022 l’emmenant jusqu’en National 1. Licencié pour «raisons extra-sportives», il a été accusé d’avoir filmé 70 personnes à leur insu et a même été condamné en mars 2023 à huit mois de prison assortis d’un sursis probatoire avec obligation de soins pour «atteinte à l’intimité de la vie privée» et «enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel».

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Cependant, le conseil de prud’hommes de Versailles a épluché la situation le liant au FC Versailles et a jugé que la rupture anticipée de son contrat est abusive. Condamné à verser 180 000 euros à l’entraîneur à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 20 000 euros au total pour quatre autres motifs. Versailles va faire appel de la décision et le bras de fer judiciaire devrait se poursuivre sur les prochains mois.

Pub. le - MAJ le
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