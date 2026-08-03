Chicago Fire : Lewandowski dédie ses premiers buts en MLS à son père disparu

Quelques semaines après son arrivée en MLS en provenance du FC Barcelone, Robert Lewandowski a enfin débloqué son compteur sous les couleurs du Chicago Fire. L’attaquant polonais de 37 ans a inscrit ses deux premiers buts avec son nouveau club lors de la victoire face à Charlotte, signant un doublé décisif pour offrir les trois points aux siens. Une performance particulière pour l’ancien buteur du Bayern Munich et de Dortmund, qui a également évoqué son adaptation progressive à son nouvel environnement après plusieurs semaines de préparation.

La suite après cette publicité

🥺 Lewandowski dédie ses premiers buts en MLS à son défunt père…#Mercato #MLS pic.twitter.com/sge7lhN7pA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 3, 2026

En conférence de presse, Lewandowski a expliqué que ces premiers buts avaient une dimension émotionnelle particulière : « comme cela a été le cas tout au long de ma carrière, j’ai mon père qui veille sur moi depuis là-haut. C’était encore le cas aujourd’hui, et cela signifie énormément pour moi. Je pense que j’ai bénéficié de certaines circonstances particulières, car c’était encore une période de préparation pour moi. Ces trois semaines ont fait une grande différence. J’ai beaucoup travaillé cette semaine et je pouvais déjà sentir à l’entraînement que j’avais retrouvé davantage de force et de puissance dans mes jambes. Je savais qu’il me faudrait du temps pour m’intégrer à l’équipe, retrouver une condition physique optimale et m’adapter à ce nouvel environnement, surtout que mes coéquipiers avaient commencé à travailler bien plus tôt. Je devais donc rattraper leur niveau, mais je savais qu’après ces trois semaines, les choses iraient mieux. Aujourd’hui, je me suis senti beaucoup plus à l’aise sur le terrain, et je pense qu’à chaque match, notre jeu collectif deviendra de plus en plus naturel. »