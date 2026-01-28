Menu Rechercher
Real Madrid : Andrey Arshavin souhaite le pire à Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa en conférence de presse @Maxppp

Depuis deux semaines, Alvaro Arbeloa a remplacé Xabi Alonso à la tête du Real Madrid. Un choix logique vu les prestations de moins en moins attirantes de l’équipe de l’ancien coach de Leverkusen et sa relation de plus en plus froide avec ses hommes. Depuis son arrivée, Arbeloa séduit et la confiance qu’il transmet à son groupe se ressent sur le terrain avec trois victoires en quatre matches. Malgré ces débuts séduisants, certains veulent du mal à l’ancien défenseur droit. C’est le cas d’Andrei Arshavin, ancien ailier d’Arsenal et grand fan du Barça.

Sur la chaîne Match TV, l’ancien feu follet a expliqué qu’il voulait qu’Arbeloa échoue sur le banc du Real Madrid : « je suis surpris que Barcelone n’ait qu’un point d’avance sur eux au classement. Le Real Madrid jouait tellement mal que sa position me paraissait différente. Mais je pense qu’Arbeloa se trouve encore dans une situation délicate. En tant que supporter du Barça, j’espère qu’Arbeloa échouera. Pour lui, l’essentiel est de créer des liens avec les joueurs, pas d’élaborer des stratégies. Xabi Alonso n’y est pas parvenu. » Voilà qui est dit.

