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Ligue 1

AS Monaco : Filipe Luis ne pense pas au titre

Par Aurélien Macedo
1 min.
Filipe Luis @Maxppp

Ancien latéral de l’Atlético de Madrid et de Chelsea, Filipe Luis est désormais coach de l’AS Monaco. Une première expérience en Europe pour l’ancien technicien de Flamengo qui débute très bien. Premier de Ligue 1, le club asémiste compte 5 points d’avance sur le Paris Saint-Germain et montre de très bonnes choses. Invité de l’After Foot sur RMC, Filipe Luis ne veut pas parler du titre de champion de France : «ce club a été champion et il n’y a pas si longtemps. Monaco est huit fois champion de France, a joué une finale et une demi-finale de Ligue des Champions, ce n’est pas rédhibitoire.»

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«On ne peut pas se comparer avec Paris. Paris a gagné les deux dernières Ligues des champions. Ce n’est pas juste la meilleure équipe en France ces deux dernières saisons, mais la meilleure équipe dans le monde. On connaît la réalité, ce sera une très longue saison. Beaucoup de choses peuvent arriver. On prend match après match. À la fin, on verra le vrai niveau de notre équipe et on espère être en haut du classement. On continuera de travailler pour gagner des matchs. L’objectif de Monaco est de se qualifier pour la Ligue des Champions», a-t-il déclaré.

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