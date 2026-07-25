La nouvelle sortie du directeur sportif du Bayern sur Michael Olise

Après sa défaite en amical contre Wehen Wiesbaden (2-1), équipe de D3 allemande, le Bayern Munich en a profité pour réaffirmer sa position quant à Michael Olise. Alors que l’international français est courtisé par le Real Madrid, un intérêt réciproque, le directeur sportif du club bavarois, Christoph Freund, a de nouveau assuré que le club bavarois ne comptait pas se séparer de son joueur, cet été.

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« Ce n’est absolument pas un sujet pour nous. Nous nous réjouissons de l’arrivée de Michael après ses vacances. Il jouera un rôle important pour nous cette saison, comme l’année dernière déjà », a indiqué le patron de la direction sportive en zone mixte. De quoi jeter un froid côté Real Madrid, qui semble désormais se concentrer sur l’arrivée de Yan Diomandé.