Real Madrid : les adieux de Kylian Mbappé à Arbeloa et Carvajal

Ce samedi soir, le Real Madrid a terminé sa saison par une victoire face à Bilbao (4-2). Dans cette soirée, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets et assuré le titre de Pichichi. Mais ce match a surtout été le match d’adieu pour Dani Carvajal, David Alaba et Alvarao Arbeloa. Ce dimanche, Mbappé, qui avait déjà célébré son but avec Arbeloa mettant fin aux rumeurs d’une mauvaise entente avec son coach, a décidé d’adresser un message à ses ex-coéquipiers.

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«Une dernière victoire avec beaucoup d’émotion pour clôturer cette saison. Et une nouvelle fois merci pour tout et bonne chance dans votre nouvelle aventure David Alaba, Alvarao Arbeloa et Dani Carvajal», a-t-il ainsi lancé. Place désormais à la Coupe du Monde pour le Français.