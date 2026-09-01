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OL : Keito Nakamura pourrait coûter jusqu’à 20 M€ !

Par Sebastien Denis - Allan Brevi
1 min.
Keito Nakamura @Maxppp

Comme révélé par nos soins, l’OL a fait de Keito Nakamura sa priorité pour compenser le départ de Malick Fofana, qui semble se diriger vers Sunderland. Et le dossier a considérablement avancé ces dernières heures. Les discussions entre les différentes parties sont désormais très positives et le transfert du Japonais vers Lyon est en très bonne voie.

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Mieux encore, l’opération semble à présent proche de son dénouement. Selon nos informations, la visite médicale de Keito Nakamura est déjà programmée, tandis qu’un accord se dessine autour d’un transfert sec de 20 millions d’euros, bonus compris. Le joueur, qui avait déjà donné son feu vert à l’OL, se rapproche donc sérieusement du Groupama Stadium.

Pub. le - MAJ le
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