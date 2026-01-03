Monaco - OL : les compos officielles

La 17e journée de Ligue 1 se poursuit avec l’AS Monaco qui accueille l’Olympique Lyonnais (coup d’envoi 17h00, un match à suivre sur FM). Ce grand classique de notre Championnat oppose deux équipes qui n’ont plus le choix. Monaco est 9e avec seulement 23 points et doit enchaîner les victoires pour retrouver les places européennes où l’OL s’accroche, 5e avec 27 points, mais navigue déjà à cinq points de Lille, 4e.

Pour cette rencontre, Sébastien Pocognoli est privé de Zakaria, suspendu, de Camara et Diatta, à la CAN, et des blessés Vanderson, Minamino, Fati et Pogba. Il opte pour un 4-4-2 avec une attaque Balogun-Biereth. Coulibaly accompagne Teze dans l’entrejeu avec Golovin et Akliouche dans les couloirs. Mawissa est titulaire à droite de la défense où on retrouve aussi Kehrer, Salisu et Caio Henrique. En face, Paulo Fonseca doit composer avec Niakhaté à la CAN et les absences de Fofana et Nuamah. Endrick n’est pas qualifié et Satriano débute sur le banc. Devant, Sulc est titulaire avec Moreira et Tolisso en soutien. Maitland-Niles et Abner vont évoluer dans les couloirs avec une défense à trois composée de Kluivert, Mata et Tagliafico. Merah est préféré à Tessmann dans l’entrejeu.

Les compositions officielles

Monaco : Hradecky - Mawissa, Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Akliouche, Teze, Coulibaly, Golovin - Biereth, Balogun

OL : Greif - Kluivert, Mata, Tagliafico - Maitland-Niles, Merah, Morton, Abner - Tolisso – Sulc, Moreira