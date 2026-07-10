Mamour Ndiaye rejoint Saint-Étienne

Comme indiqué sur notre site ces derniers jours, le portier sénégalais Mamour Ndiaye a rejoint Saint-Étienne où il a signé un contrat jusqu’en 2030. Âgé de 20 ans, il débarque en provenance de Sarpsborg 08 (Norvège) où il s’était révélé depuis sa signature en février 2024. Le montant de l’opération s’élève à 1,5 million d’euros, plus bonus. Ndiaye viendra concurrencer Gauthier Larsonneur dans les buts stéphanois.

La suite après cette publicité

✍️ Gardien de but sénégalais, Mamour Ndiaye (20 ans) rejoint l’AS Saint-Étienne ! 🇸🇳



Après Sohaib Naïr et Jakob Breum, le portier, transféré depuis Sarpsborg (Norvège), est la troisième recrue estivale des Verts ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 10, 2026

«Mamour Ndiaye est Stéphanois ! Gardien de but sénégalais, Mamour Ndiaye rejoint l’AS Saint-Étienne ! Après Sohaib Naïr et Jakob Breum, le portier, transféré depuis Sarpsborg (Norvège), est la troisième recrue estivale des Verts », indique le communiqué des Verts. Le joueur a ajouté : «l’ASSE est un club historique, que tout le monde espère connaître dans sa carrière. Je suis impatient de faire mes premiers pas en Vert. Ici, mon adaptation sera facilitée par ma maîtrise du français. J’ai envie de faire la connaissance de tous les supporters de ce club, de tous les Stéphanois en général. Je suis prêt à tout pour défendre les couleurs de ce club.» Ndiaye est la troisième recrue stéphanoise de l’été après Sohaib Naïr et Jakob Breum.