Rapid : les dessous de l'offre pour Hatem Ben Arfa

Le Rapid Bucarest rêve d'attirer Hatem Ben Arfa (34 ans) dans ses filets. Comme nous le relayons vendredi, l'écurie roumaine est en discussion avec l'international tricolore depuis de nombreuses semaines pour tenter de le convaincre. Pro Sport révèle quelques détails au sujet de l'offre soumise à HBA.

Un salaire mensuel de 10 000€ et des primes substantielles en fonction du nombre d'apparitions et de victoires en plus d'une prime à la signature traditionnelle. Le média roumain se veut optimiste pour le club de la capitale, expliquant que le Rapid lui offre la perspective d'être «une superstar que les spectaculaires fans du Rapid vont diviniser», ajoutant que «c'est exactement ce que veut le Français en fin de carrière». Affaire à suivre