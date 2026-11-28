PSG : quand Lucas Hernandez joue les détectives pour démasquer le vrai joueur pro !
Lucas Hernandez a-t-il l’œil aussi affûté en dehors des terrains que sur le rectangle vert ? Pour le lancement du tout nouveau concept sur la chaîne YouTube de FOOT.FR, le défenseur du Paris Saint-Germain et champion du monde français s’est prêté à un jeu d’enquête inédit. Aux côtés de SoldaThéo et Teix, l’international tricolore intègre un jury spécial avec une mission bien précise : repérer l’unique véritable footballeur professionnel dissimulé parmi cinq candidats.
Pour déceler le vrai du faux, les trois jurés ne laissent rien au hasard : examen minutieux des parcours, défis techniques balle au pied et mises en situation sous pression. Mais la tâche s’annonce plus corsée que prévu face à quatre imposteurs redoutables, prêts à tous les coups de bluff et mensonges pour brouiller les pistes. Entre éclats de rire, analyses pointues et retournements de situation jusqu’au verdict final, découvrez dès maintenant dans la vidéo ci-dessous si le Parisien a su flairer le piège… et tentez vous aussi de démasquer le pro avant lui !
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