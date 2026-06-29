CdM 2026, Suède : Graham Potter encense l’attaque des Bleus

Après une phase de poules plus que mitigée, la Suède s’attaque à l’un des favoris de la Coupe du Monde 2026, en l’occurrence la France. À la veille de ce 16e de finale entre Suédois et Tricolores, Graham Potter a évoqué la rencontre qui attend les siens, se présentant en tant qu’outsiders face à une nation qui possède « les meilleurs joueurs offensifs du monde ». « C’est le défi qui se pose. Ils ont de très bons joueurs, nous avons une équipe jeune qui gagne en expérience. Le match contre les Pays-Bas (perdu 1-5) nous a donné un bon point de référence sur ce qui nous attend demain (mardi). Les deux équipes sont différentes, mais elles ont une qualité offensive bien présente. Nous devons défendre bien mieux, nous y avons réfléchi », a-t-il expliqué en conférence de presse.

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Relancé plus tard sur la forme étincelante de Kylian Mbappé, le sélectionneur suédois a estimé que les Bleus ne se résumaient pas qu’à leur capitaine. L’ancien entraîneur de Brighton et Chelsea a également indiqué qu’il ne souhaitait pas voir son équipe défendre durant l’intégralité de la rencontre. « Il n’y a pas que Mbappé. Il y en a d’autres qu’on pourrait nommer qui sont très talentueux. La France a une très bonne organisation offensive, utilise ses qualités de la meilleure manière. Nous devons répondre par le collectif et être une menace. Nous ne pouvons pas simplement défendre pendant 90 minutes. Bien que ce joueur soit incroyable, il y a de très bons éléments à ses côtés. (…) Pour nous, l’objectif est bien de gagner et de continuer dans ce tournoi. » Une tâche qui s’annonce plus que délicate.