Liga : gros coup réalisé par le Real Bétis à Villarreal

Le Betis a réalisé un joli coup ce lundi soir sur la pelouse de Villarreal, en s’imposant (1-2) au terme d’une première période particulièrement animée. Gerard Moreno avait pourtant lancé les locaux sur la bonne voie à la 29e minute, parfaitement servi par Renato Veiga. Mais le Betis n’a pas tardé à réagir puisque Cucho Hernández a remis les deux équipes à égalité dix minutes plus tard, avant que Natan ne donne l’avantage aux visiteurs juste avant la pause (43e).

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Villarreal a ensuite poussé pour revenir au score, avec notamment une nette domination dans la possession du ballon et 14 tirs tentés. Malgré leurs 62 % de possession, les hommes d’Iñigo Pérez n’ont toutefois jamais réussi à faire sauter le verrou andalou. Le Betis repart donc de l’Estadio de la Cerámica avec les trois points grâce à ce succès et confirme son bon début de saison en Liga.