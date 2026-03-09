De la diva de Leipzig au flop de Tottenham, l’infernale dégringolade de Xavi Simons

Xavi Simons a le blues. Depuis quelques mois, le Néerlandais traverse des moments compliqués. Tout a commencé il y a environ un an. Transféré définitivement du Paris Saint-Germain au RB Leipzig pour 50 M€ (bonus compris) durant le mois de janvier 2025, l’ancien du FC Barcelone était ravi de cette nouvelle étape franchie dans sa carrière. Mais les choses se sont très vite dégradées entre l’écurie allemande et lui. En mars 2025, Bild a révélé que le comportement de diva de Xavi Simons tapait sérieusement sur le système du vestiaire et de son club. Les choses ne sont pas arrangées et Leipzig a ouvert grand la porte à un départ du Hollandais, qui ne souhaitait pas continuer l’aventure en Allemagne. Ce qui n’a pas échappé à la Premier League, destination favorite du joueur pour la suite de sa carrière.

De Leipzig à Londres

Suivi par quelques grosses cylindrées, il n’était pas forcément le premier choix. Liverpool avait fait de Florian Wirtz sa priorité, pendant que Manchester City était prêt à s’offrir le Lyonnais Rayan Cherki. Puis, il a retrouvé le sourire quand Chelsea s’est penché sur son cas. Mais c’est finalement dans un autre club de Londres qu’il a posé ses valises. En effet, les Blues ont été devancés par Tottenham dans le money-time du mercato. « Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Xavi Simons du RB Leipzig, sous réserve d’une autorisation internationale et de l’obtention d’un permis de travail. L’international néerlandais de 22 ans a signé un contrat à long terme avec le club et portera le maillot numéro sept », pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié le 29 août dernier.

Dans la foulée, le joueur de 22 ans, acheté 60 M€, a livré ses premières impressions. « Je suis vraiment heureux et j’ai hâte de commencer. J’en rêve depuis longtemps. C’est un club formidable et dès ma rencontre avec l’entraîneur, j’ai su que c’était l’endroit idéal pour moi. J’apporterai ma créativité à l’équipe, mais aussi mon travail et ma discipline. Je veux tout faire pour gagner, pour l’équipe et pour les supporters ». Avec autant de qualités et une telle motivation, l’aventure ne pouvait être que belle pour le natif d’Amsterdam, considéré comme un grand talent de la génération 2003. Celle de Jude Bellingham, Jamal Musiala ou Rayan Cherki. Mais l’ancien crack de la Masia, auquel on prédisait un grand avenir, connaît bien des difficultés chez les Spurs.

Un apport insuffisant

Avec eux, il a participé à 34 rencontres toutes compétitions confondues, dont 25 en tant que titulaire. En ce qui concerne ses statistiques, il en est actuellement à 2 buts et 5 assists. Mais au-delà des chiffres, Xavi Simons peine à convaincre de l’autre côté de La Manche. Ses débuts ont été très timides. Auteur d’une passe décisive le 13 septembre contre West Ham en championnat, il a ensuite dû patienter très longtemps avant d’être de nouveau décisif pour les siens. Sa seconde assist est arrivée près de deux mois plus tard, le 4 novembre face à Copenhague en Champions League. Les autres ont été réalisées face à Brentford (6 décembre), Bournemouth (7 janvier) et Manchester City (1er février). En ce qui concerne les buts, il a fallu être beaucoup plus patient pour Simons.

En effet, il a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs le 6 décembre dernier contre Brentford. Le suivant est venu le 9 décembre face au Slavia Prague en C1. On le pensait alors lancé. Mais le Néerlandais n’a plus marqué depuis 3 mois. Une disette qui dure pour l’ancien du PSG, dont on attend forcément beaucoup plus et qui déçoit globalement dans le jeu. Au mois d’octobre, Thomas Frank avait avoué à son sujet : « nous lui demandons plus d’intensité, mais c’est un joueur en qui je crois, il a une bonne passe et une bonne vision du jeu. Xavi est avec nous depuis sept ou huit semaines, ce qui est court dans le football, mais aussi long. » Depuis, l’entraîneur danois a été remercié et remplacé par Igor Tudor, qui risque de ne pas faire long feu sur le banc londonien.

Des critiques de plus en plus nombreuses

Sur les 3 rencontres disputées sous les ordres du Croate, Xavi Simons, qui est critiqué depuis son arrivée en Angleterre, peine à se relancer. Titulaire face à Arsenal le 22 février, il avait été « catastrophique » de l’avis de beaucoup. Il a été décrit comme « décevant » par l’Evening Standard, qui lui avait donné un 4 en ajoutant qu’il a été « incapable de se montrer dangereux ». Dans le onze face à Fulham le 1er mars, il n’avait passé que 58 minutes sur le pré. Il n’a pas touché le ballon une seule fois dans la surface adverse, a indiqué l’ES sur son match (note de 5). Ce week-end, il a débuté sur le banc face à Crystal Palace. Il n’est entré en jeu que 16 minutes. Un temps de jeu minime. Mais même avec ce court laps de temps, il a trouvé le moyen de ne pas être à la hauteur.

L’ES, qui lui a donné un 4, a indiqué à son sujet : « sa passe courte sur coup franc a été immédiatement interceptée. Voilà qui résume son entrée en jeu et la prestation des Spurs ». Goal, lui a donné un 5, en indiquant qu’il a « montré une certaine volonté de faire progresser le ballon ». Mais on était encore loin du niveau espéré. Il aura l’occasion de se rattraper demain soir puisque la presse anglaise indique qu’il devrait être dans le onze de départ face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Une nouvelle contre-performance pourrait lui coûter cher, d’autant que certaines rumeurs concernant une vente cet été commencent à circuler. Mais nous n’en sommes pas encore là. Dans un pays qu’il connaît bien, l’Espagne, Xavi Simons sera attendu au tournant demain soir à Madrid.

