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UEFA Nations League

Portugal : Vitinha défend Jorge Jesus

Par Sasha Nahon
1 min.
Vitinha avec le Portugal @Maxppp
Danemark 2-4 Portugal

Vitinha voit déjà la patte de Jorge Jesus sur la sélection portugaise. Après la victoire contre le Danemark, le milieu du PSG a salué le travail effectué par le nouveau sélectionneur depuis son arrivée. « Le travail du sélectionneur commence à porter ses fruits, ça se voit déjà. Je crois que j’ai été assez clair, et heureusement, tout se passe bien. C’est comme ça qu’on veut continuer », a-t-il déclaré à la RTP. Titulaire, Vitinha a également inscrit son premier but avec le Portugal, de la tête sur un centre de Bruno Fernandes, tout en affichant 90 % de passes réussies sur la rencontre.

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Une évolution également soulignée par Gonçalo Ramos, buteur et passeur décisif face aux Danois. « Le nouvel entraîneur est d’une grande aide et nous comprenons mieux le jeu. Nous savons précisément où se positionne chaque coéquipier, en défense comme en attaque », a expliqué l’attaquant. Interrogé de son côté sur l’affaire Cristiano Ronaldo, Vitinha a préféré insister sur la réaction collective : « Nous avons essayé de nous concentrer sur le match et nous y sommes parvenus. »

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