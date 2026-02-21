Filipe Luís dans la tourmente après ses déclarations sur l’affaire Vinicius-Prestianni 

Ancien joueur de l’Atlético et actuel entraîneur de Flamengo, Filipe Luís a dû revenir sur ses propos suite à la polémique née après ses commentaires concernant l’insulte raciste subie par Vinicius. Initialement, l’ancien latéral brésilien avait qualifié l’incident de « cas isolé » et précisé qu’il ne changeait rien à son opinion sur l’Argentine, pays où il s’était toujours senti bien accueilli. Ces déclarations ont provoqué une vive réaction au Brésil, de nombreux journalistes et observateurs estimant qu’il minimisait un problème récurrent dans le football sud-américain.

La suite après cette publicité

Face aux critiques, Filipe Luís a publié un communiqué clarifiant sa position et exprimant son soutien à Vinicius. « Le racisme est un comportement inacceptable qui doit être combattu et sévèrement puni », a-t-il affirmé, ajoutant : « je reconnais que mes propos, compte tenu de l’extrême sensibilité du sujet, ont pu donner lieu à diverses interprétations. Le racisme est un crime au Brésil et doit être traité avec la même rigueur dans tous les pays. » L’entraîneur a ainsi voulu rappeler que l’affaire devait être prise au sérieux.