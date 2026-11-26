Après la victoire de l’OM face au Levski Sofia (1-0), deux autres représentants français entraient en scène, ce jeudi soir, à l’occasion de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. 12e au coup d’envoi, l’Olympique Lyonnais accueillait les Norvégiens du Lilleström SK et espérait se relancer sur la scène européenne après une défaite et un match nul. Pour cette rencontre, le nouveau coach rhodanien, Carlos Vicens, optait pour un 4-3-3 avec Rémi Himbert, Kaïl Boudache et Julien Duranville sur le front de l’attaque. Et les Gones prenaient rapidement le contrôle des débats. Plus solide dans les duels, plus technique et mieux organisé, l’OL mettait la pression mais manquait de justesse dans le dernier geste.

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L’OL frustré, Rennes dominé

Le quart d’heure de jeu passé, les Lyonnais pensaient même ouvrir le score mais Himbert, buteur après avoir vu Dahlberg relâcher le ballon, était sanctionné d’une faute (20e). Une fausse joie qui allait finalement laisser place à une grosse perte de rythme de la part de l’OL. Incapable de se montrer dangereux, si ce n’est cette frappe rasante de Boudache repoussée par un portier adverse pas toujours rassurant (39e), Lyon était accroché à la pause. Décevants durant 45 minutes, les locaux changeaient leur plan à la pause avec l’entrée en jeu de Nakamura et se montraient bien plus tranchants. Poussé du bras par Foss, Tagliafico pensait obtenir un penalty mais, à la surprise générale, l’arbitre ne bronchait pas (51e). Cinq minutes plus tard, Merah s’effondrait lui aussi dans la surface adverse… avec le même résultat.

Accroché, l’OL lançait Tessmann et Nuamah mais frôlait la correctionnelle. Après une incompréhension entre Grief et Tagliafico, Melland récupérait le cuir et tentait sa chance mais le portier lyonnais se rattrapait (63e). Passé tout proche de la sanction, Lyon se ressaisissait et Nakamura, auteur d’une bonne entrée en jeu, apportait du danger (67e, 72e). En vain. Dans les derniers instants, l’OL poussait mais ne parvenait pas à trouver la faille, et ce malgré une dernière décision arbitrale douteuse où Openda voyait son penalty refusé après intervention du VAR (90e). Score final : 0-0. Un résultat frustrant qui place les Gones à la 14e place de la phase de ligue. De son côté, le Stade Rennais, 18e au coup d’envoi avec une victoire et trois nuls depuis le début de la compétition, avait pour ambition de signer un deuxième succès dans cette campagne 2026-2027 pour réaliser une belle opération comptable.

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Mateta porte Palace, la Juve se balade

Sur la pelouse des Néerlandais du NEC Nimègue, Franck Haise, privé de Valentin Rongier et Mahdi Camara, alignait un 3-5-2 avec Dia et Estéban Lepaul, de retour à la pointe de l’attaque bretonne. Auteur d’un début de match totalement raté, Rennes craquait logiquement… Après une frappe de Nejasmic, Samba repoussait mais Linssen surgissait pour ouvrir le score (1-0, 29e). Sonnés, les Bretons tentaient de réagir et parvenaient à le faire sept minutes plus tard via Thomasson, qui déviait la frappe de Szymasnki aux 20 mètres (1-1, 36e). Tenu en échec à la pause, le SRFC affichait un visage plus conquérant au retour des vestiaires. Nagida, Cissé ou encore Lepaul tentaient de forcer le verrou de la défense adverse mais sans réussite. Et ce qui devait arriver arriva…

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Après un tacle non maîtrisé d’Aït-Boudlal sur Linssen, Nimègue obtenait un penalty et Chery ne se faisait pas prier pour le transformer et offrir la victoire aux siens (2-1, 86e). Dans les dernières secondes, Bischoff scellait même le succès des locaux (3-1, 89e). Rennes se retrouve 22e… Dans les autres rencontres de la soirée, l’AZ Alkmaar a signé un succès renversant sur la pelouse du Sparta Prague (2-4) alors que Crystal Palace a pris le meilleur face à la Real Sociedad (2-1). Menée au score, la Juve a de son côté étrillé l’Omonia Nicosie (4-1) avec notamment une réalisation de Boga. A noter également la victoire d’Anderlecht contre l’OFI Crète ou encore les matches nuls entre Sunderland et Jagiellonia Bialystok (1-1) mais aussi entre Torreense et le Celtic Glasgow (1-1).

Tous les matches de 21h

Sparta Prague 2-4 AZ Alkmaar : Brunes (4e), Vydra (27e) / Koopmeiners (52e), Daal (68e) et Oufkir (73e, 84e)

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Crystal Palace 2-1 Real Sociedad : Mateta (72e) et McNeil (81e) / Sarr (66e)

Ferencvaros 0-0 NK Celje

Juventus Turin 4-1 Omonia Nicosie : Cambiaso (37e), Ekhator (43e), Conceicao (68e) et Boga (73e) / Satka (15e)

NEC Nimègue 3-1 Rennes : Linssen (29e), Chery (86e, sp) et Bischoff (89e) / Thomasson (36e)

OFI Crète 1-3 Anderlecht : Fountas (54e) / Bentayeb (20e), Aasgaard (39e) et Bertaccini (90+6e)

OL 0-0 Lilleström SK

Torreense 1-2 Celtic Glasgow : Jean (19e) / Vazquez (9e, csc) et Duran (84e)

Sunderland 1-1 Jagiellonia Bialystok : Tuterov (47e) / Jozwiak (52e)

Hoffenheim 3-1 Sturm Graz : Hlozek (72e), Conte (80e) et Moerstedt (90e) / Diakite (43e)