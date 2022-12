Angleterre - France : la réaction à chaud d'Olivier Giroud

La suite après cette publicité

Buteur décisif de l'équipe de France ce soir contre l'Angleterre (2-1), Olivier Giroud a enfilé le costume de héros pour qualifier les Bleus en 1/8e de finale. Avec un quatrième but dans cette compétition, le joueur de l'AC Milan a porté les Tricolores vers le dernier carré et il est revenu sur la prestation de son équipe au micro de TF1. Après la rencontre, il ne pouvait pas contenir sa joie : «Ouuuuuuuuuuh c'est extraordinaire. On a super bien bossé défensivement quand on menait au score. Ça me rappelait la Belgique en 2018. »

On a pris ce penalty. On a eu quelques occasions après. Il faut toujours y croire, je savais que j'en aurais une autre et Grizi me la donne. Ce soir c'était un très gros match contre cette génération dorée anglaise. On a fait un match solide, généreux et percutant. On y est allé au mental. Je suis fier de cette équipe et je veux qu'on aille le plus loin possible a-t-il poursuivi. Avec Olivier Giroud et une équipe aussi solidaire, les Bleus peuvent rêver.