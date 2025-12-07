Ligue 1
OL : Martin Satriano se plaint de l’arbitrage contre Lorient
1 min.
@Maxppp
Ce dimanche, l’OL s’est incliné en fermeture de la 15e journée de Ligue 1 (1-0). En déplacement à Lorient, les Gones ont balbutié leur football et ont été dominés par des Merlus plus tranchants. Réduits à dix dès la 42e minute de jeu, les Rhodaniens n’ont pas réussi à se refaire après l’expulsion d’Ainsley Maitland-Niles.
La suite après cette publicité
Après la rencontre, Martin Satriano n’a pas caché sa déception suite à cet arbitrage qu’il juge trop strict au micro de Ligue 1+ : «je pense qu’on est mal rentrés dans notre première mi-temps. Mais je pense qu’il faut améliorer les arbitres. Ils coupent beaucoup le jeu et ne nous laissent pas jouer au foot.» Voilà qui est dit.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer