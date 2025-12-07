OL : Martin Satriano se plaint de l’arbitrage contre Lorient

Ce dimanche, l’OL s’est incliné en fermeture de la 15e journée de Ligue 1 (1-0). En déplacement à Lorient, les Gones ont balbutié leur football et ont été dominés par des Merlus plus tranchants. Réduits à dix dès la 42e minute de jeu, les Rhodaniens n’ont pas réussi à se refaire après l’expulsion d’Ainsley Maitland-Niles.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, Martin Satriano n’a pas caché sa déception suite à cet arbitrage qu’il juge trop strict au micro de Ligue 1+ : «je pense qu’on est mal rentrés dans notre première mi-temps. Mais je pense qu’il faut améliorer les arbitres. Ils coupent beaucoup le jeu et ne nous laissent pas jouer au foot.» Voilà qui est dit.