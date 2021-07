OL : l'avenir d'Houssem Aouar sème le trouble

Formé à l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar (23 ans) est à un moment charnière de sa carrière. Et si le talent du jeune milieu de terrain n'est plus à prouver, à l'image de son but exceptionnel contre Villarreal (44e) en match amical de reprise, son avenir demeure toujours aussi incertain. Victime de soucis physiques, l'international français a dû retarder son retour à l'entrainement mais sera-t-il un joueur de l'OL la saison prochaine ? Rien est moins sûr. Pourtant l'intérêt manifeste de plusieurs écuries anglaises (Arsenal, Tottenham) tarde à se concrétiser dans les faits et selon les informations révélées par Le Progrès, cette situation sème le trouble dans la préparation estivale des Gones.

La suite après cette publicité

« Houssem Aouar a été très assidu sur le stage en Espagne. Mais sa préparation est un peu en trompe-l’œil. Son but est venu rappeler son talent. Mais son avenir n’est pas encore tout à fait à Lyon. C’est tout le problème. Quand on est au milieu du gué, il reste vraiment tout à faire », peut-on ainsi lire au sein du quotidien lyonnais.