CdM 2026, Maroc : Zakaria El Ouahdi obtient finalement son visa

Ce mercredi, la presse marocaine révélait une situation étonnante autour de Zakaria El Ouahdi. Ce dernier n’avait pas pu accompagner le reste de la délégation marocaine aux Etats-Unis en raison d’un contretemps administratif après s’être vu refuser son visa par deux fois.

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Dans l’attente de voir sa situation se régler, le staff marocain avait décidé de convoquer le jeune Ali Maamar et un vol avait été mis à disposition d’El Ouahdi pour ce samedi. Finalement, c’est un dénouement heureux puisque selon le360, Zakaria El Ouahdi a bien obtenu ses papiers et pourra donc voyager.