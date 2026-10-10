Liga : le match Rayo - Athletic définitivement interrompu !

Le match entre le Rayo Vallecano et l’Athletic Bilbao a été suspendu après de nouveaux incidents en tribunes. La rencontre a basculé dans le chaos lorsque des supporters du Rayo ont lancé des avions en papier contenant des balles en plastique sur la pelouse. Malgré une première interruption et un avertissement de l’arbitre Sánchez Martínez, les projectiles ont de nouveau été lancés, obligeant les joueurs à regagner les vestiaires.

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⚪️🔴 | Tras reanudarse el partido, se han vuelto a producir lanzamientos de objetos de papel. 👀🤬 👉 El colegiado, Sánchez Martínez, ha hablado con ambos capitanes y ha tomado la decisión de mandar a los jugadores a vestuarios La suite après cette publicité 🏟️ Rayo Vallecano - Athletic Club https://t.co/ZGWzSJi6Zf— Laliga News (@laligaa_neews) October 10, 2026

La tension est notamment liée à la contestation d’une partie des supporters envers le président du Rayo, dont ils réclament le départ. « C’est un désastre complet. Ils peuvent nous offrir la victoire, mais c’est le seul moyen de montrer que nous voulons que cet homme quitte le club », a expliqué l’un d’eux. Les capitaines du Rayo ont tenté de s’adresser aux supporters dans la tribune sud, tandis que l’arbitre avait prévenu que tout nouveau lancer entraînerait une suspension indéfinie. «LALIGA condamne fermement ce type de comportements, qui mettent en danger la sécurité et rendent impossible le déroulement normal de la compétition», explique le communiqué de la Liga, qui précise que la nouvelle date et l’heure du match seront annoncées prochainement.