Équipe de France : la sortie émouvante de Jean Butez sur sa première sélection avec les Bleus

Appelé en renfort avec l’équipe de France suite au forfait de Robin Risser, Jean Butez (31 ans) aura l’honneur de découvrir le groupe tricolore. Âgé de 31 ans, le portier de Côme qui est passé par Lille, Mouscron et Antwerp aura l’occasion de participer au rassemblement automnal avec l’équipe de Zinedine Zidane. Un honneur qu’il a débriefé au micro de beIN Sports : «on revenait d’un match à l’extérieur en avion, notamment avec Lucas (Da Cunha) et donc oui le message à l’atterrissage a été plutôt sympa et donc un peu d’émotions à partager avec l’équipe puis avec les proches ensuite. Donc c’était une chouette soirée.»

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Plus vieux joueur depuis 1976 à découvrir le groupe France pour la première fois, Jean Butez a d’ailleurs confié que l’âge n’était qu’un détail à ses yeux : «j’ai vu cette stat, c’est plutôt sympa que ce soit moi qui batte le record mais on n’est jamais trop vieux pour une première sélection. Et c’est malheureux pour Robin (Risser ndlr) qu’il ne puisse pas être là aujourd’hui. Maintenant je suis là pour le remplacer et découvrir ce monde, ce groupe et je suis le plus heureux.»