OL : l’avis tranché de Thierry Henry sur Rayan Cherki

Rayan Cherki, c’est le joyau de l’Olympique Lyonnais qui frustre en même temps pas mal de monde. Du haut de ses 19 ans, l’attaquant formé par les Gones séduit autant qu’il agace. La preuve, il a encore récemment été pris pour cible du côté du Groupama Stadium. Talentueux, mais pas encore confirmé, Cherki a vu un certain Thierry Henry dire tout le bien qu’il pensait de lui, tout en lui donnant un conseil précieux. « Il doit apprendre à tuer, comme a dit Lolo (Laurent Blanc, NDLR) », a commenté le meilleur buteur de l’histoire d’Arsenal, ce dimanche, sur le plateau de Dimanche Soir Football, sur Prime Video, avant de poursuivre.

« Après, on n’est pas là pour parler de ses qualités. Pied droit, pied gauche, mettre les joueurs au sol, la mettre en retrait, savoir à quel moment faire le geste juste. Les grands joueurs, c’est ce qu’ils arrivent à faire en général. Maintenant, il est jeune, Lolo l’a bien dit. Il est sur le chemin, en train de devenir un grand joueur. Il a Lacazette à côté de lui aussi pour lui montrer et lui dire ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. Maintenant, il faut que ça soit des passes ou des buts quand il termine sur ses crochets, ses passements de jambes. Mais la qualité de Cherki, on la connaît tous, c’est un potentiel énorme. » Cherki sait ce qu’il lui reste à faire.

