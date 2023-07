La présentation complètement folle de Lionel Messi à Miami

La suite après cette publicité

C’était un grand soir pour la Major League Soccer. Lionel Messi et Sergio Busquets étaient présentés en tant que nouveaux joueurs de l’Inter Miami ; et forcément, c’est surtout pour l’Argentin que les fans de l’écurie floridienne mais aussi de la sélection argentine avaient rempli le DRV PNK Stadium. L’ambiance était similaire à celle d’une finale de grosse compétition, avec des chants de partout…

Et la franchise en partie détenue par David Beckham a mis les grands moyens pour accueillir ses deux nouvelles vedettes, même s'il y a eu deux heures de retard à cause de fortes pluies. Mais les 18.000 fans présents - beaucoup n'ont pas pu entrer dans l'enceinte - ont eu droit à de jolis jeux de lumière et une ambiance de feu, et surtout, les premiers mots du principal concerné.

« Je veux remercier tous les gens de Miami pour cet accueil, pour toute l’affection depuis que je suis arrivé. Je suis très heureux d’être ici avec vous. Je veux remercier José, Jorge et David qui ont rendu tout plus facile, je me sens à la maison. J’ai très envie de commencer à m’entraîner, j’ai envie d’être compétitif, de gagner et que le club continue de grandir. Mes coéquipiers et moi nous allons tout donner pour ce projet et je suis ravi d’avoir choisi cette ville, ce club. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’on va s’amuser et vivre de belles choses », a notamment lancé l’ancien joueur du PSG.

Une présentation qui avait des airs de véritable festival, puisqu’il y a eu de la musique pendant toute la soirée, et le célèbre chanteur de reggaeton Ozuna a même chanté en direct, sous une pluie de feux d’artifice. Des voitures de luxe tunées aux couleurs du club ont aussi défilé. Des messages de bienvenue de personnalités aussi variées que Stephen Curry, Maluma, Juan Martin del Potro ou Tom Brady ont été diffusés sur les écrans du stade. Un grand show pour un grand joueur. Et maintenant, c’est sur les terrains que Messi est attendu. L’Inter Miami, dernier de sa conférence, en a bien besoin…