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Officiel Ligue 1

Lens : Maik Nawrocki victime d’une rupture aux ligaments croisés

Par Aurélien Macedo
1 min.
Nawrocki @Maxppp

Ce samedi, Lens n’a pas uniquement perdu contre Strasbourg (2-1). Touché à l’heure de jeu, le défenseur polonais Maik Nawrocki a cédé sa place à Ruben Aguilar. Le verdict médical n’est clairement pas celui espéré pour le joueur de 25 ans arrivé cet été du Celtic Glasgow. Titulaire lors des premiers matches lensois, il a été victime d’une rupture des ligaments croisés et sera longuement absent.

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«Trzymaj się, Maik. Sérieusement touché, Maik Nawrocki souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur et subira une opération chirurgicale. L’ensemble du club se tient aux côtés de son défenseur et lui adresse ses meilleurs vœux de rétablissement» peut-on lire dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
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