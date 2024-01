Arabie saoudite : l’avertissement du FC Barcelone à ses supporters

Ce mercredi débutent les demi-finales de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite. Le Real Madrid affronte l’Atlético Madrid, et jeudi, le FC Barcelone est opposé à Osasuna. Et avant de se rendre au Moyen-Orient, le club catalan a publié sur son site officiel des avertissements destinés aux supporters, pour ne pas avoir affaire à des problèmes juridiques car l’Arabie saoudite a une culture et des lois différentes.

La suite après cette publicité

Dans un premier temps, le club blaugrana centre son communiqué sur le comportement en tribunes. «Il est recommandé d’avoir du respect et de la prudence dans les comportements en public et les démonstrations d’affection. Le comportement indécent, y compris tout acte de nature sexuelle, pourrait avoir des conséquences juridiques pour les étrangers. Les relations homosexuelles et les manifestations de soutien au groupe LGBTI, y compris sur les médias sociaux, peuvent également être un motif de sanction». Également, il faudra éviter «la consommation, la vente ou l’achat de drogues» car ces actes sont «sévèrement punis». Au-delà des tribunes, il faudra «respecter les coutumes et éviter les grands rassemblements, en particulier dans les actes publics ou religieux car les activités que le gouvernement considère comme contraires à la paix sociale sont interdits». De nombreuses règles à respecter pour les supporters du Barça, qui devront se tenir à carreaux pour soutenir leur équipe préférée.