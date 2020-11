Strasbourg - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille va devoir se ressaisir. Une nouvelle fois humilié en Ligue des Champions, le club phocéen, qui reste sur deux succès de rang en championnat, est attendu au tournant à Strasbourg. D’un pour redorer son blason et de deux, pour rester au contact des leaders. Cinquième du classement de Ligue 1 (15 points), l’OM compte déjà six unités de retard sur le leader parisien, quatre sur le LOSC et trois sur le Stade Rennais.

Mais pour le match de ce soir, André Villas-Boas va devoir bricoler, surtout en défense. Privé d’Alvaro Gonzalez et d’Hiroki Sakai, le Portugais a laissé planer le mystère sur l’identité de l’homme qui remplacera le Japonais. S’agira-t-il de son compatriote Yuto Nagatomo ? Jordan Amavi viendra-t-il dépanner à droite ? Excentrera-t-il Leonardo Balerdi ? Les retours de la presse divergent quelque peu.

Du bricolage en défense à l'OM

Malgré tout, on devrait voir un 4-3-3 avec Steve Mandanda dans les buts. Devant, Nagatomo est annoncé de retour. Il évoluerait aux côtés d’une charnière Baleri-Caleta-Car et Amavi garderait le flanc gauche. Au milieu, on se dirigerait vers un trio Gueye-Kamara-Rongier. Ensuite, AVB pourrait créer la surprise en titularisant Michaël Cuisance en attaque, un cran derrière Thauvin et Germain.

En face, les hommes de Thierry Laurey devraient évoluer en 4-2-3-1 avec Kamara au but et une défense à quatre composée de Lala, Simakan, Mitrovic et Caci. Au milieu, le secteur de la récupération serait confié au duo Djiku-Liénard. Un cran au-dessus, Bellegarde, Thomasson et Chahiri seraient chargés d’alimenter Diallo, le buteur maison qui reste sur deux buts lors des trois derniers matches du Racing.