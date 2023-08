Tottenham : l’ultime coup de pression du Bayern Munich pour Harry Kane

La suite après cette publicité

C’est un dossier qui commence décidément à lasser tout le monde. À la recherche d’un grand attaquant pour compléter son équipe, le Bayern Munich souhaite boucler l’arrivée d’Harry Kane. La star anglaise de Tottenham semble être arrivée à la fin de son aventure chez les Spurs et souhaite vivement rejoindre la Bundesliga. C’est même son premier choix, devant le PSG qui s’est aussi montré intéressé. Mais voilà, pour les Bavarois, le plus dur n’était pas de convaincre le joueur, mais plutôt la direction des Spurs réputée pour sa fermeté dans les négociations.

Le président Daniel Levy ne veut pas brader son joueur et réclame une grosse somme au Bayern Munich. Pour le moment, alors que les deux clubs discutent depuis plusieurs semaines maintenant, toutes les offres munichoises ont été rejetées par Tottenham. La dernière étant d’environ 90 millions d’euros avec bonus, mais les Spurs attendent plus. Une situation qui commençait même à agacer le joueur puisque Sky Sport indiquait récemment que Kane n’excluait pas de rester à Tottenham si sa vente n’était pas bouclée avant la reprise de la Premier League (le 13 août).

Le Bayern Munich tente un dernier coup

Malgré cette pression du joueur il y a quelques jours, le dossier ne semble pas avoir vraiment avancé depuis. Et désormais, c’est le Bayern Munich qui a décidé de mettre un ultime coup de pression à Tottenham. Selon les informations du Telegraph, les Bavarois se retireront du dossier ce vendredi soir si aucun accord n’est trouvé. Tottenham a donc jusqu’à minuit pour accepter la dernière offre du Bayern. Sinon, le joueur restera encore un an en Angleterre et partira libre l’été prochain.

Actuellement, le joueur ne souhaite pas prolonger et Tottenham n’est pas emballé par l’idée de le perdre libre l’année prochaine. Le joueur est aussi impatient de quitter le club pour se préparer au mieux. Les Spurs n’ont plus le choix, ils devront se décider ce vendredi. Le Bayern Munich préfère vite boucler ce dossier pour foncer sur d’autres pistes rapidement si Harry Kane venait finalement à rester en Angleterre. Après plusieurs semaines de négociations, on s’approche donc enfin du dénouement.