PSG : Luis Enrique a été lassé cette saison

Selon les informations de L’Équipe, s’il est toujours motivé à l’idée de prendre une nouvelle Ligue des Champions cette saison et qu’il a toujours faim de victoires, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a tout de même montré quelques signes de lassitude par moments ces derniers temps. Il l’a notamment montré pendant les récentes conférences de presse où il a semblé fatigué par la tempête médiatique constante autour du PSG.

La suite après cette publicité

En août dernier, il avait aussi expliqué qu’il s’attendait à ce que son équipe ronronne quelques mois en début de saison et qu’il faudrait du temps avant de la voir à son meilleur niveau. Mais même s’il peut subir «quelques coups de décompression», Luis Enrique reste toujours motivé en interne et continue d’être exigeant avec ses joueurs, qui adhèrent complètement à sa méthode. Luis Enrique continue notamment de beaucoup communiquer avec ses joueurs et n’hésite pas à échanger en privé avec eux.