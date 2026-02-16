Benfica blinde une pépite à 80M€

Révélation de Benfica sur les dernières semaines, le buteur Anisio Cabral vient de prolonger avec son club formateur. L’attaquant de 18 ans qui vient de fêter son anniversaire hier vient de prolonger son bail de 4 ans soit jusqu’en juin 2031. Son club a également fixé sa clause libératoire à 80M€.

«Le Sport Lisboa e Benfica et l’attaquant Anísio Cabral, 18 ans, ont convenu d’une prolongation de contrat de cinq saisons. Ce nouveau contrat est valable jusqu’en 2031», peut-on lire dans un communiqué. Le nouveau protégé de José Mourinho compte déjà 2 buts en 3 matches avec les Aguias.