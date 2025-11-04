PSG - Bayern Munich : les compositions probables

Comme on se retrouve. Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a régulièrement croisé la route du Bayern Munich. La dernière fois, c’était le 5 juillet 2025 lors des 1/4 de finale de la Coupe du Monde des Clubs aux Etats-Unis. Tout juste sacrés champions d’Europe, les Parisiens se sont imposés 2 à 0 face aux Allemands. Quatre mois plus tard, les deux géants du football européens se retrouvent au Parc des Princes en phase de championnat de l’UEFA Champions League. Et on peut dire que ce choc vaudra clairement le détour puisqu’il opposera les tenants du titre à l’équipe en forme du moment sur le Vieux continent.

Pour cette rencontre, Luis Enrique ne pourra pas compter sur tous ses joueurs. Désiré Doué, qui a pris ses quartiers à l’infirmerie pour une durée plus longue que prévu, ne sera pas de la partie. Suspendu, Illia Zabarnyi n’est pas non plus à la disposition de Lucho, qui misera a priori sur un 4-3-3. Dans les cages, pas de surprise puisque Lucas Chevalier démarrera la rencontre. Le portier français se sait attendu et compte bien répondre face au Rekordmeister. Pour le protéger, il comptera sur une ligne de quatre composée, de gauche à droite, de Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos et Achraf Hakimi.

Luis Enrique et Vincent Kompany sortent l’artillerie lourde

Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves seront alignés au coup d’envoi. Il existe cependant un doute puisque certains médias annoncent Warren Zaïre-Emery titulaire en lieu et place de Fabian Ruiz. Ce dernier devrait être préféré à Fabian Ruiz. Enfin, Khvicha Kvaratskhelia, à gauche, et Bradley Barcola, sur l’aile droite, évolueront en soutien du jeune Senny Mayulu. C’est lui qui devrait débuter le match, Ousmane Dembélé prenant place sur le banc après son récent retour de blessure. En face, Vincent Kompany fera sans les blessés de longue date, Alphonso Davies, Jamal Musiala et Hiroki Ito.

Pour le reste, le coach belge devrait opter pour un 4-2-3-1. Devant le légendaire Manuel Neuer, on devrait retrouver Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano et Sacha Boey. Pour remporter la bataille du milieu de terrain, Kompany comptera sur le duo Pavlovic-Kimmich. Devant, Luis Diaz, Serge Gnabry et Michael Olise évolueront en soutien du redoutable Harry Kane. L’Anglais en est déjà à 22 buts inscrits en 13 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Il sera à surveiller de près, tout comme Diaz et Olise qui sont en forme. Cela devrait nous offrir un sacré choc, à suivre en direct sur notre site à 21 heures.

