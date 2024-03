EdF : Didier Deschamps craint l’enchaînement Euro-JO

Cet été, certains joueurs de l’équipe de France enchaîneront l’Euro et les Jeux olympiques. Si plusieurs clubs ont mis leur véto comme le Real Madrid ou encore Arsenal, il est possible pour des joueurs d’enchaîner les deux, Antoine Griezmann et Olivier Giroud étant des candidats sérieux. Pour autant, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a des doutes sur cet enchaînement.

«Ça me semble très difficile d’enchaîner les deux compétitions, sans vacances, sur un plan psychologique et physique. Est-ce que c’est réalisable ? Et est-ce que leurs clubs les autoriseront ? Je n’ai pas la réponse», a déclaré le sélectionneur français au micro de Téléfoot, qui pour rappel, ne sera pas sur le banc lors des JO. Thierry Henry sera le sélectionneur.