PSG : la réaction à chaud de Willian Pacho

Le Paris Saint-Germain l’a fait ! Pour la première fois depuis 2018, le champion d’Europe aura le droit de défendre sa couronne le 30 mai prochain face à Arsenal. Et à l’issue du match nul face au Bayern Munich (1-1), Willian Pacho ne cachait pas sa joie.

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« Nous sommes très contents de rejouer une finale. Je suis très content de tout l’investissement de l’équipe, on a une équipe très forte. C’était très important. Résister, c’est ce qui nous caractérise, notre mentalité de défendre en groupe, les attaquants nous aident beaucoup, c’est ce qui fait la différence par rapport aux autres équipes », a-t-il déclaré au micro de Canal+.