Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue des Champions

PSG : la réaction à chaud de Willian Pacho

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Willian Pacho @Maxppp
Bayern Munich 1-1 PSG

Le Paris Saint-Germain l’a fait ! Pour la première fois depuis 2018, le champion d’Europe aura le droit de défendre sa couronne le 30 mai prochain face à Arsenal. Et à l’issue du match nul face au Bayern Munich (1-1), Willian Pacho ne cachait pas sa joie.

La suite après cette publicité

« Nous sommes très contents de rejouer une finale. Je suis très content de tout l’investissement de l’équipe, on a une équipe très forte. C’était très important. Résister, c’est ce qui nous caractérise, notre mentalité de défendre en groupe, les attaquants nous aident beaucoup, c’est ce qui fait la différence par rapport aux autres équipes », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Willian Pacho

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Willian Pacho Willian Pacho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier