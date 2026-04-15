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Ligue des Champions

PSG : la déclaration d’amour de João Neves à Dembélé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
Liverpool 0-2 PSG

Vainqueur et décisif à Anfield lors du succès du PSG face à Liverpool (2-0), Ousmane Dembélé a encore marqué les esprits dans un grand rendez-vous européen. Au-delà de son doublé et de son influence offensive, l’attaquant parisien continue de susciter l’admiration au sein même de son vestiaire, où son rôle devient de plus en plus central dans les soirées majeures.

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Interrogé sur son coéquipier après la rencontre, João Neves n’a pas caché son admiration pour le numéro 10 parisien, dans une déclaration très forte : « Ousmane Dembélé c’est un garçon et un joueur incroyable. J’aime jouer avec lui et je l’aime en tant que personne. Je suis très fier de l’avoir à mes côtés et pas en tant qu’adversaire ». Un message qui illustre parfaitement l’importance prise par Dembélé dans ce PSG version Luis Enrique.

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