Crystal Palace : Pierre Sage fait le constat d’un début de saison catastrophique

Crystal Palace traverse un début de saison particulièrement compliqué sous les ordres de Pierre Sage. Après son passage remarqué au RC Lens la saison dernière, le technicien français peine encore à lancer son aventure en Angleterre, avec seulement trois points pris sur douze possibles. Battus ce samedi à domicile par Ipswich (2-3), les Eagles ont en plus été réduits à dix après l’expulsion d’Axel Disasi en début de rencontre. Malgré ce nouveau revers, Sage estime que le contenu affiché ne reflète pas totalement la situation comptable de son équipe.

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« J’ai beaucoup d’espoir dans ce qu’on fait et dans ce qu’on produit, et c’est important de le retenir pour nous en servir comme carburant pour nos futures performances. On doit aussi être conscients qu’on a besoin de prendre des points. Là, on est à la traîne et il va falloir absolument redresser la barre. La situation n’est pas à la hauteur de ce qu’on a livré aujourd’hui. Je pense qu’on aurait mérité mieux, notamment au regard de notre maîtrise du match », a expliqué l’entraîneur au micro de Canal+ après la rencontre.