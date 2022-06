Luis Campos est le nouveau conseiller football du PSG

Le Paris Saint-Germain n'a donc pas perdu de temps. Si la prolongation surprise de Kylian Mbappé (23 ans), au détriment du Real Madrid, a été officialisée juste avant le dernier match de la saison en Ligue 1 contre le FC Metz (5-0), ce gros coup réalisé par le champion de France 2022 aura de lourdes conséquences sur l'organigramme du club francilien. Leonardo a d'ailleurs rapidement été poussé vers la sortie, juste après l'ultime sortie des Rouge et Bleu au Parc des Princes. Le désormais ex-directeur sportif du Paris SG, qui se savait sur la sellette, a ainsi payé sa gestion douteuse de nombreux dossiers en interne, mais aussi sa relation fragile et tendue avec l'entourage de Kylian Mbappé.

Mais Nasser al-Khelaïfi et son équipe avaient déjà envisagé l'avenir, c'est pourquoi la nomination de Luis Campos, pour remplacer le Brésilien, vient d'être officialisée ce vendredi par le club de la capitale. « Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. Luis Campos aura la charge de l'organisation, du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle masculine du Paris Saint-Germain. Expert du football de renommée mondiale, Luis Campos est un pionnier du développement et de l’amélioration du jeu, réputé pour son approche moderne et innovante. Au cours de sa carrière, Luis Campos a accompagné les performances de nombreux grands noms du football, tout en encourageant l’émergence de nouvelles générations de talents devenus depuis des joueurs majeurs du football mondial. Le Club, qui a toujours attiré les plus grands talents du football, bénéficiera des idées, des connaissances et de l'expérience de Luis Campos, pour aider l'équipe à franchir un nouveau palier », indique le communiqué du PSG.

Luis Campos, un magicien du mercato

Comme vous nous l'expliquions sur notre site quelques heures après l'annonce du président parisien pour la prolongation jusqu'en 2025 du natif de Bondy, la piste menant au dirigeant portugais est rapidement devenue bouillante au sein du club parisien. Très apprécié par l'entourage de Kylian Mbappé, l'ancien métronome du mercato de l'AS Monaco et du LOSC Lille compte également de nombreux partisans du côté du Parc des Princes. Les propriétaires qataris de l'écurie aux 10 titres de champion de France espèrent avoir enfin misé sur le bon cheval avec Luis Campos.

Âgé de 57 ans, celui qui officiait en tant que conseiller stratégique au Celta Vigo depuis le mois de mars a plus d'un tour dans son sac, et ses compétences sur le marché ne sont plus à prouver. Radamel Falcao, James Rodriguez, Bernardo Silva, Fabinho, Anthony Martial ou encore Nicolas Pépé, Victor Osimhen et Renato Sanches : les gros coups, aussi bien sportifs que financiers, sont multiples du temps où il officiait sur le Rocher puis dans le nord de la France. Le PSG, qui a une nouvelle fois doublé le Real Madrid sur ce coup, espère désormais que la magie Luis Campos va opérer à Paris, où les événements s'accélèrent plus que jamais à l'approche d'un mercato estival 2022 qui sera scruté de très près.