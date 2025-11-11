EdF : Dayot Upamecano réagit à l’intérêt du PSG

Excellent avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano attire les convoitises des plus grandes écuries européennes. En fin de contrat en juin 2026, l’international français est suivi par le Real Madrid, ainsi que le Paris Saint-Germain. De passage en conférence de presse ce mardi, l’ancien joueur du RB Leipzig a commenté son actualité, sans donner d’indication sur son avenir.

« Le Paris Saint-Germain est un très très grand club, avec un super coach et avec de magnifiques joueurs. Mais pour l’instant, je n’ai pas la tête à ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et l’équipe de France. La saison est encore longue et j’ai un agent pour ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et j’espère remplir nos objectifs pour la fin de saison », a indiqué le Bavarois, qui a récemment battu le club parisien en Ligue des Champions (1-2).