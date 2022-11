PSG : Christophe Galtier avertit les joueurs qui veulent se préserver pour le Mondial

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, le PSG semble avoir baissé en intensité dans les rencontres. Les joueurs parisiens paraissent en dessous physiquement. Et avec le Mondial qui arrive à grands pas, l'idée de se préserver pour la compétition suprême existe chez certains. Une gestion délicate pour Christophe Galtier comme il l'a révélé en conférence de presse. «Évidemment qu'on est un peu essoufflé. Chaque joueur susceptible de jouer le Mondial a en tête cette crainte... Avec l'enchaînement des matches, ils doivent penser à ça. J'échange avec mon staff, mais aussi beaucoup avec les joueurs. On ne doit pas avoir de non-dit. Si certains ont des appréhensions, je leur dis qu'ils doivent nous faire confiance sur ce qu'on leur propose avant les séances, pendant ou même chez eux. La meilleure façon de se préparer pour faire un bon Mondial, c'est de jouer. Mais évidemment, j'écoute ce qu'ils me disent», a-t-il expliqué avant d'enchaîner.

«Je veux les convaincre de jouer car c'est la meilleure des préparations. Si on décompense, on peut même se blesser sur une petite séance d'entraînement. Le fait d'être exigeant dans la compétition, ça permet de rester en éveil et donc d'être prêt. J'ai discuté de ça avec des anciens qui avaient choisi de lever le pied avant une grosse échéance. Certains se sont blessés lors de la préparation, d'autres se sont relâchés, ont perdu le rythme et n'ont pas été performant pendant la compétition. Donc, il faut jouer. Après évidemment que si quelqu'un vient me dire "je ne veux pas jouer" alors il ne jouera pas et ça profitera à un autre. Si un joueur me dit qu'il a peur, et que malgré ce que je lui dis, sa crainte ne diminue pas, alors je l'écarte et ça profite à quelqu'un d'autre.»

