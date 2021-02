Sampdoria, Monaco : Keita Baldé met son avenir de côté

Keita Baldé (25 ans) a quitté l'AS Monaco l'été dernier pour rejoindre, sous forme de prêt avec option d'achat (10 M€ environ), la Sampdoria. Pour l'heure, l'aventure de l'attaquant sénégalais se passe bien (5 réalisations et 1 passe décisive en 11 apparitions en Serie A). Mais le Lion de la Teranga ne veut pas se polluer l'esprit avec des questions sur son avenir, comme il l'a confié au Secolo XIX.

«Je ne pense pas à l'option d'achat pour l'instant. En fin de saison, on tirera les bilans nécessaires et on parlera de tout avec le club. (...) J'aime beaucoup cette ville, je suis serein, tranquille et j'espère continuer comme ça. Mais je dois me concentrer sur le présent, pas l'avenir, qui se passera bien seulement si le présent continue à être positif comme il l'est actuellement», a expliqué l'ancien du Barça, toujours sous contrat avec l'ASM jusqu'en juin 2022.