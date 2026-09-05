Monaco : le début de saison canon de Flávio Nazinho

Depuis le début de la saison, les supporters de Ligue 1 découvrent un nouveau visage sur le côté gauche de la défense de l’AS Monaco. Titulaire sous les ordres de Felipe Luis, Flávio Nazinho s’est rapidement imposé dans le onze monégasque et confirme match après match tout le potentiel entrevu chez le latéral portugais. À seulement 23 ans, il a surtout frappé un grand coup ce vendredi face au PSG. Auteur du but de l’égalisation, Nazinho a livré une prestation XXL au Parc des Princes, avec une énorme activité dans son couloir. Très solide défensivement, il a notamment contenu Maghnes Akliouche et n’a pas hésité à se mesurer à Achraf Hakimi lorsque le Marocain venait apporter le surnombre.

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Une performance qui a forcément marqué ses coéquipiers, à commencer par Stanis Idumbo, particulièrement élogieux au sujet du Portugais après la rencontre. « Nazinho est incroyable, ce joueur, je l’aime énormément. C’est facile de jouer avec lui parce qu’il est fort défensivement comme offensivement et il m’aide énormément », a lâché l’ailier monégasque, également buteur ce vendredi. Une belle reconnaissance pour Nazinho, qui a pourtant vécu une soirée loin d’être parfaite sur le plan individuel. Car avant de remettre Monaco sur les rails, le latéral de 23 ans avait aussi sa part de responsabilité sur l’ouverture du score parisienne.

Une activité XXL

Et le principal intéressé n’a d’ailleurs pas cherché à se cacher derrière les circonstances. « Le but de Marquinhos ? C’est ma faute, je l’ai dit à mes coéquipiers. Je n’ai pas vu le ballon et j’étais en retard. Je le prends pour moi. Je pense que je l’ai corrigé avec mon but. Pour être honnête, j’ai fait mon erreur mais ma priorité n’était pas de marquer ou d’être décisif pour me rattraper. Je suis resté positif dans ma tête et pour mes coéquipiers car même quand tu n’es pas décisif tu peux faire des bons matches. Je suis content de marquer mais je ne courrais pas après ça. » Une réaction qui illustre surtout l’état d’esprit du jeune Portugais, qui préfère retenir la force collective de ce Monaco version 2026/27. « On rentre avec la victoire et c’est le plus important. On a gardé notre mentalité de gagnant. On veut aller chercher le titre, on en parle entre nous. On veut gagner match après match, on gagne un match compliqué. Pour battre le PSG, tu dois jouer en équipe, quand c’est le cas, tu peux battre n’importe qui. C’est la clé. »

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Cette mentalité collective, Nazinho la place d’ailleurs au cœur du projet monégasque. « On est une nouvelle équipe, c’est une nouvelle saison donc on repart de zéro. On a un objectif clair et une bonne mentalité dans le groupe. Si l’adversaire marque, tu ne paniques pas, le match dure 90 minutes, tu ne peux pas baisser la tête et abandonner. Il reste du temps. On a gagné mais même si on avait perdu ou fait match nul j’aurais dit la même chose. On a tenu en tant qu’équipe avec une belle parade de Hradecky. C’est une belle nuit. » Une philosophie qui semble parfaitement correspondre au discours de son nouvel entraîneur, Filipe Luis, dont Nazinho souligne également la proximité avec son groupe. « C’est un très bon coach. C’est sa première en Europe. On l’écoute et on le suit, il est proche des joueurs. On est derrière lui. » Après avoir fait tomber le PSG au Parc des Princes, Monaco, leader, peut donc déjà compter sur un Nazinho en pleine confiance, devenu en quelques semaines l’une des belles surprises de ce début de saison en Ligue 1.