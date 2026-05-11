La presse catalane savoure le malheur du Real Madrid, Vinicius Jr se fait allumer en Espagne

La presse se moque du Real

Le Barca est officiellement champion d’Espagne après sa brillante victoire dans le Clasico contre le Real Madrid (2-0). L’occasion pour la presse catalane de jubiler du désarroi madrilène. « Un Barça impérial écrase Madrid », écrit Sport qui savoure la supériorité de son équipe. Barcelone n’a jamais été mis en danger et l’addition aurait même pu être plus salée si Thibaut Courtois n’avait pas sorti le grand jeu à plusieurs reprises. Côté madrilène, le calvaire se poursuit, « du coup de poing à la perte de la Liga » note AS. Comme si cela ne suffisait pas après cette semaine agitée par le conflit entre Tchouameni et Valverde, le Real a sorti un match sans âme au Camp Nou et a offert le titre à son rival sur un plateau.

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Vinicius Jr pas épargné

Si le Real Madrid est moqué après une prestation peu emballante, Vinicius Jr n’est également pas épargné après son match soporifique. Capitaine d’un soir, mais toujours aussi provocateur dans l’attitude, Mundo Deportivo, parle du « pire capitaine », en référence à son chambrage envers le public catalan quand le Brésilien a, une nouvelle fois, rappelé que son club avait 15 Ligue des Champions à son palmarès, sans oublier son embrouille avec Gavi.

Une dernière journée décisive

Il y a eu du mouvement en haut et en bas du classement à l’occasion de ce multiplex de l’avant-dernière journée de Ligue 1, et c’est en bas qu’avait lieu le plus gros match de la soirée. Le match de la peur entre Auxerre (16ᵉ) et l’OGC Nice (15ᵉ) a tenu toutes ses promesses et les Bourguignons l’ont emporté 2-1 malgré l’ouverture du score de Sofiane Diop. Auxerre est donc repassé devant Nice qui se retrouve barragiste pour la première fois de la saison et au pire des moments. Mais la 34ᵉ journée s’annonce toute aussi folle. En effet, Auxerre se déplace sur la pelouse de Lille qui va vouloir conserver sa 3ᵉ place, alors que Nice reçoit le FC Metz déjà relégué en Ligue 2 et absent des terrains depuis bien longtemps.