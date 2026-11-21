Triste scène ce samedi soir lors de la rencontre entre Lille et l’Olympique Lyonnais, comptant pour la 11e journée de Ligue 1. À la 52e minute, Tanguy Nianzou a été contraint de céder sa place à Maxima Goffi, quittant la pelouse en pleurs. Une image particulièrement difficile pour le défenseur français, dont la carrière a été régulièrement perturbée par des problèmes physiques. Alors qu’il semblait retrouver du rythme et de la continuité dans ses performances, l’ancien international Espoirs a vu sa rencontre s’arrêter prématurément. La nature de son problème physique et la durée éventuelle de son indisponibilité restent toutefois à déterminer.

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Cette sortie intervient alors que Tanguy Nianzou enchaînait justement une troisième titularisation consécutive avec le LOSC. Le défenseur avait débuté la rencontre de Ligue des champions face à Bodø/Glimt le 3 novembre, avant d’être de nouveau aligné contre Rennes le 8 novembre, puis face à Lyon ce samedi. Une série encourageante pour un joueur qui cherche depuis plusieurs saisons à retrouver de la régularité après de nombreuses blessures. Son émotion au moment de quitter ses partenaires témoigne de la difficulté de cette nouvelle alerte, même s’il faudra attendre les examens médicaux et les informations communiquées par le club pour en connaître la gravité. Pour Nianzou, qui semblait enfin parvenir à enchaîner les rencontres, cette sortie constitue un nouveau coup d’arrêt potentiel dans sa recherche de stabilité.