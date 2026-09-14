Manchester United : Bruno Fernandes prend cher

Il y en a des choses à dire sur le derby mancunien qui a agité l’Angleterre dimanche après-midi. De la victoire à 10 contre 11 de Citizens sur un but d’Haaland validé à tort à la prestation morne des Red Devils (malgré deux poteaux) en passant par l’apport non négligeable d’Enzo Fernandez dans l’entrejeu, les consultants anglais avaient de quoi faire en après-match. Mais un homme a réussi à récolter une forme d’unanimité contre lui.

La suite après cette publicité

Bruno Fernandes a ainsi été durement taclé pour son attitude lors de la séquence qui a amené l’exclusion de Phil Foden. Fautif, à l’origine, sur le milieu offensif des Skyblues, Bruno Fernandes aurait pu écoper d’un carton jaune, voire d’un rouge, pour son premier coup adressé à Foden, qui a eu le tort de répliquer. « Je pense que le carton rouge de Phil Foden est justifié, mais je pense aussi que, sur la même action, Bruno Fernandes mériterait un carton rouge. J’ai revu l’action immédiatement après le carton rouge sur le banc. Et c’est un carton rouge évident pour Phil, car c’est une réaction. Mais on voit aussi dans cette même action l’intention de Bruno. Donc pour moi, oui, c’est un carton rouge pour Phil, mais c’est aussi un carton rouge pour Bruno », regrettait Enzo Maresca, le coach de Man City, après la rencontre.

Un comportement « indigne » d’un capitaine

Si la sortie médiatique de Maresca paraît logique vu son poste, on ne doutera pas de l’impartialité des consultants Roy Keane et Gary Neville, anciens Red Devils, qui ont eux accablé le capitaine de Man Utd. « Bruno intervient, le tacle, commet une faute flagrante et lui donne un petit coup de pied au sol. Foden se relève, réagit, et il est expulsé. J’imagine que c’est considéré comme un comportement violent, mais pour moi, c’est Bruno qui est violent ici. » Gary Neville s’est quant à lui dit surpris que Bruno Fernandes échappe au rouge.

La suite après cette publicité

Un fait de jeu classique, mais cela commence à faire beaucoup pour Bruno Fernandes, souvent épinglé pour sa propension à se rouler au sol. A 32 ans, le milieu portugais, désigné joueur de l’année par ses congénères, continue son petit numéro. « Le comportement déplorable de Bruno Fernandes lors de l’incident avec Phil Foden est indigne d’un capitaine de Manchester United », s’agace ainsi le Daily Mirror, qui souligne que, outre l’expulsion de Foden, Bruno Fernandes n’a pas réussi grand-chose dans le match.