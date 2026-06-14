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Coupe du Monde

CdM 2026 : Clément Turpin va arbitrer le choc Angleterre-Croatie

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Clément Turpin en Ligue des Champions @Maxppp

Après François Letexier, c’est au tour de Clément Turpin de faire ses débuts dans la Coupe du Monde. La FIFA a confié au Français de 44 ans l’arbitrage du choc du groupe L entre l’Angleterre et la Croatie, prévu ce mercredi à 22 heures. Élu meilleur arbitre du monde en 2025, il s’apprête à disputer sa troisième phase finale de Mondial, signant ainsi son sixième match dans la compétition.

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Habitué du très haut niveau, l’arbitre international depuis 2009 connaît parfaitement les deux équipes pour les avoir déjà dirigées à cinq reprises chacune. Pour ce rendez-vous crucial, il sera épaulé par ses assistants tricolores de toujours, Nicolas Danos et Benjamin Pagès, tandis que la Mexicaine Katia Garcia officiera comme quatrième arbitre.

Pub. le - MAJ le
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