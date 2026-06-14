CdM 2026 : Clément Turpin va arbitrer le choc Angleterre-Croatie

Après François Letexier, c’est au tour de Clément Turpin de faire ses débuts dans la Coupe du Monde. La FIFA a confié au Français de 44 ans l’arbitrage du choc du groupe L entre l’Angleterre et la Croatie, prévu ce mercredi à 22 heures. Élu meilleur arbitre du monde en 2025, il s’apprête à disputer sa troisième phase finale de Mondial, signant ainsi son sixième match dans la compétition.

La suite après cette publicité

Habitué du très haut niveau, l’arbitre international depuis 2009 connaît parfaitement les deux équipes pour les avoir déjà dirigées à cinq reprises chacune. Pour ce rendez-vous crucial, il sera épaulé par ses assistants tricolores de toujours, Nicolas Danos et Benjamin Pagès, tandis que la Mexicaine Katia Garcia officiera comme quatrième arbitre.