Troyes prend une décision radicale pour Antoine Sibierski

La fête promettait d’être belle ce soir au stade de l’Aube pour la rencontre de Ligue 2 opposant l’ESTAC au Stade Lavallois, mais elle se fera sans l’un des architectes de la montée. Le club aubois s’est en effet séparé cette semaine de son directeur sportif, Antoine Sibierski. Selon nos informations, le dirigeant de 51 ans ne sera donc pas présent dans les tribunes pour assister au match et participer aux grandes festivités liées à l’accession officielle du club en Ligue 1. Une décision forte et brutale prise directement par le président du club, Edwin Pindi, qui a mis fin aux fonctions de l’ancien joueur professionnel cette semaine. La relation entre les deux hommes forts de l’institution troyenne s’était considérablement détériorée au fil des mois. La situation était devenue tellement compliquée en interne que cette issue radicale apparaissait désormais comme inéluctable.

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Libre de tout engagement, le désormais ex-directeur sportif troyen ne devrait pas rester inactif très longtemps. Son nom circule déjà avec insistance du côté de la Belgique, où l’on annonce une possible arrivée au sein de la direction d’Anderlecht. Du côté de l’ESTAC, il faut agir vite pour préparer le périlleux retour en Ligue 1. Pour remplacer Antoine Sibierski, la direction explore déjà plusieurs pistes séduisantes. Plusieurs noms ronflants sont évoqués en coulisses pour reprendre le flambeau, à savoir l’ancien buteur Bafétimbi Gomis, l’ex-international français Yohan Cabaye, Julien Fournier, ainsi que Jocelyn Blanchard. Le mercato troyen est déjà lancé.