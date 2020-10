Christian Gourcuff évoque l'avenir de son fils Yoann

Actuellement entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff était l'invité de RMC Sport ce lundi. L'occasion pour lui de donner des nouvelles de son fils Yoann, libre depuis son passage à Dijon en 2018-2019.

«Dans la tête, il est bien, je pense qu'il est heureux. Il faut savoir tourner la page. Il y a eu beaucoup de frustration sur la fin de sa carrière mais il a bien digéré ça. Il faut être raisonnable, on ne reprend pas comme ça, après deux ans. On n'est pas obligé d'annoncer sa fin de carrière.». Enfin, concernant une possible carrière d'entraîneur pour son fils, il a ajouté : «il suit toujours le foot. Je ne vais pas parler à sa place, mais je pense que c'est quelque chose qui peut le brancher. Après, il faut trouver le contexte et ça c'est plus difficile actuellement.» Le message est passé !