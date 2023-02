Liga : pourquoi le Real Madrid et le FC Barcelone n’ont pas recruté ?

La suite après cette publicité

En Espagne, le mercato a été plutôt calme. Surtout chez les deux cadors du championnat ibérique, qui n’ont recruté aucun joueur. Pourtant, on pouvait s’attendre à des arrivées. Le FC Barcelone a ainsi étudié de nombreuses pistes jusqu’au dernier jour du mercato, comme celle menant à Sofyan Amrabat, et Xavi souhaitait recruter du monde sur les flancs, au milieu et en attaque. Du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti s’est montré très prudent à l’heure d’évoquer le mercato publiquement, mais beaucoup de supporters réclamaient du renfort pour compléter l’effectif, au niveau des latéraux et en attaque.

Les deux cas sont un peu différents, puisque pour le Barça, c’est encore ce fair-play financier de la Liga qui a énormément limité la marge de manoeuvre des Catalans. Toujours soumis à des règles très strictes au niveau de ses dépenses, l’écurie catalane n’a pas eu la possibilité de mettre suffisamment d’argent sur la table pour recruter les joueurs qui lui plaisaient, pour le plus grand dam de Xavi Hernandez. Les départs de Memphis Depay et d’Hector Bellerin n’ont pas servi, et la presse catalane évoquait un tout petit budget de 10 millions d’euros utilisable pour le(s) transfert(s) et le(s) salaire(s) d’éventuelles recrues. Bien trop peu pour espérer s’offrir Amrabat ou même d’autres joueurs d’un certain niveau.

Pas une question d’argent pour les Madrilènes

Chez les Madrilènes en revanche, il n’était pas forcément question d’argent. Plus une question d’habitude. Les Madrilènes n’ont plus l’habitude de recruter en hiver depuis des années déjà. Puis, ils estiment que l’effectif actuel est largement en mesure de lutter pour tous les titres qui sont encore en jeu. Et ce, malgré la blessure de Ferland Mendy. Le Real Madrid a d’ailleurs bouclé le retour du latéral gauche Fran Garcia en vue de l’été prochain, et a préféré attendre le mois de juillet pour le rapatrier, alors qu’il avait la possibilité de le faire venir dès maintenant.

Un choix fort donc. Après tout, on ne change pas une équipe qui gagne diront certains. L’objectif est également de réduire au maximum les dépenses pour ne pas se retrouver avec de potentiels flops difficiles à revendre sous le coude - comme Mariano Diaz ou Hazard - et avoir le plus de cash possible à disposition pour les grosses opérations à venir, comme celle menant à Jude Bellingham et à une éventuelle offensive pour Kylian Mbappé et/ou Erling Haaland. La donne va être bien différente en été donc !