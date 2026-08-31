OL : Mahamadou Diawara va filer au Red Star

Après plusieurs semaines de réflexion autour de son avenir, Mahamadou Diawara va quitter l’OL. Un accord a été trouvé entre Lyon et le Red Star pour le transfert du milieu de terrain, qui va donc poursuivre sa carrière au sein du club francilien selon nos informations. Les deux clubs se sont mis d’accord sur un prêt avec option d’achat à 1,5 M€.

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À 21 ans, Diawara va ainsi tenter de relancer sa progression loin du Rhône, où il n’a jamais réellement réussi à s’installer durablement avec l’équipe première. Le milieu de terrain va désormais découvrir un nouveau projet avec le Red Star en Ligue 2, avec l’ambition de gagner du temps de jeu et de franchir un nouveau cap. Le coach Damien Perrinelle a réussi à convaincre le joueur, qui a fait un effort sur le salaire. La visite médicale est prévue demain à Paris.